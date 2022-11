V rámci soutěže Miss America poprvé vyhrála transgender soutěžící. Hýří sebevědomím a těší se na úžasný rok

„Ve staleté historii Miss America jsem se stala oficiálně první transgender držitelkou titulu v rámci Miss America Organization,“ pochlubila se posléze Nguyen svým úspěchem na Instagramu.

Derry, New Hampshire: A teenager in New Hampshire has become the first transgender contestant to win a local Miss America Organization beauty pageant. 11/2022 pic.twitter.com/cCs34T8BaD